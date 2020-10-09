Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч «Динамо» и «Ювентуса»

Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч «Динамо» и «Ювентуса»

Александр Панько
09.10.20 10:00
466
Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч «Динамо» и «Ювентуса»

Главное: Матч Лиги чемпионов «Динамо» – «Ювентус» пройдет со зрителями. Стали известны цены на билеты.

Детали: Во вторник, 20 октября, киевское «Динамо» сыграет на НСК «Олимпийский» матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Встреча, которая начнется в 19-55, пройдет со зрителями на трибунах.

Как сообщили в киевском клубе, после того, как УЕФА разрешил допускать на матчи по его эгидой 30% зрителей от общей вместительности стадиона, в КГГА была подана просьба разрешить провести поединок с болельщиками, после чего власти города дали положительный ответ.

В продажу билеты поступят уже сегодня: самые дешевые будут стоить 150 гривен, а самые дорогие – семь тысяч.

Также есть некоторые условия: один человек может приобрести не более четырех билетов, которые будут именными.

На самом стадионе во время матча будут действовать карантинные ограничения.

Отмечается также, что вход на стадион для зрителей будет открыт за два часа до начала матча.

При входе каждый посетитель должен пройти скрининг температуры тела: если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен.

Кроме этого каждый обладатель билета на матч при входе на стадион получит индивидуальную защитную маску от клуба.

В тему: 5 октября 2020 года мы писали, что матчи Лиги чемпионов в Киеве могут пройти со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Ювентус, ФК Динамо Киев

Комментарии

Статьи

09.10.20 09:21

Карабах и война беспилотников. Часть 2. Армения

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.10.20 08:59

Франция – Украина: ждали рекорда, получили антирекорд!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний
07.10.20 20:04

СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний

Автор: FromUA

Выбор редакции
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч «Динамо» и «Ювентуса»

Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч «Динамо» и «Ювентуса»
09.10.20 10:00
346
Последние новости
09.10.20 10:00

Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч «Динамо» и «Ювентуса»
09.10.20 09:32

Коронавирус мутировал и стал более заразным, – ученые
09.10.20 09:10

К концу недели курс гривны еще чуть-чуть укрепился
09.10.20 09:09

Вспышка коронавируса в «Шахтере». Заражены 9 игроков и 9 работников клуба
09.10.20 05:03

Стало известно о еще одном чудесном свойстве древесного гриба
09.10.20 02:01

Билл Гейтс решил «влезть в душу» к своим пользователям
09.10.20 00:42

Британцы выяснили, как можно общаться с кошками
Фото и Видео
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.