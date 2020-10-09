Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч «Динамо» и «Ювентуса»

Главное: Матч Лиги чемпионов «Динамо» – «Ювентус» пройдет со зрителями. Стали известны цены на билеты.

Детали: Во вторник, 20 октября, киевское «Динамо» сыграет на НСК «Олимпийский» матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Встреча, которая начнется в 19-55, пройдет со зрителями на трибунах.

Как сообщили в киевском клубе, после того, как УЕФА разрешил допускать на матчи по его эгидой 30% зрителей от общей вместительности стадиона, в КГГА была подана просьба разрешить провести поединок с болельщиками, после чего власти города дали положительный ответ.

В продажу билеты поступят уже сегодня: самые дешевые будут стоить 150 гривен, а самые дорогие – семь тысяч.

Также есть некоторые условия: один человек может приобрести не более четырех билетов, которые будут именными.

На самом стадионе во время матча будут действовать карантинные ограничения.

Отмечается также, что вход на стадион для зрителей будет открыт за два часа до начала матча.

При входе каждый посетитель должен пройти скрининг температуры тела: если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен.

Кроме этого каждый обладатель билета на матч при входе на стадион получит индивидуальную защитную маску от клуба.

В тему: 5 октября 2020 года мы писали, что матчи Лиги чемпионов в Киеве могут пройти со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.