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Новости > Коронавирус мутировал и стал более заразным, – ученые

Коронавирус мутировал и стал более заразным, – ученые

Агата Кловская
09.10.20 09:32
1118
Коронавирус мутировал и стал более заразным, – ученые

Главное: Директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комиссаренко утверждает, что коронавирус мутировал и стал более заразным. Из-за этого, возможно, число новых заболевших по всему миру стремительно растет.

Детали: За период пандемии коронавирус не только не ослаб, как прогнозировали некоторые ученые, но и стал более заразным. Об этом рассказал директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комиссаренко, сообщает «Голос».

«Его свойства инфицировать людей (научным языком контагиозность) усилились. Это произошло за счет мутаций в структуре рибонуклеиновой кислоты, из которой состоит геном коронавируса. Если конкретнее – изменения произошли в шиповидном протеине, который находится на поверхности вируса и торчит из него, как шип. Если в марте коронавирус с такой мутацией составил 30 процентов в популяции COVID-19, то теперь – более 90 процентов. Вполне возможно, это и привело к значительному росту количества больных, которое сейчас происходит по всему миру», – говорит ученый.

К счастью, по его словам, мутация не обернулась увеличением смертности от коронавируса.

«Мутация не усложнила и течение болезни. А также не привела к изменениям в структуре протеинов, против которых направлены вакцины, которые сейчас испытывают. Замечу, что мутации в коронавирусе происходят не очень часто — в нем есть механизмы, которые сдерживают этот процесс», – добавил академик.

В тему: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине вернут жесткий карантин. Сейчас в этом нет необходимости.

Тэги: ученые, здоровье, наука, новости Украины, коронавирус

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