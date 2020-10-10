Американский подросток стал рекордсменом мира по созданию ядерного реактора

Главное: Американский подросток собрал у себя на заднем дворе ядерный реактор. Он напугал мать, но стал самым молодым человеком в мире, которому это удалось.

Детали: Подросток из американского города Мемфис, штат Теннесси, самостоятельно собрал у себя дома действующий ядерный реактор и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, 12-летний Джексон Освальт начал строить свой собственный ядерный реактор, будучи под впечатлением от достижения предыдущего рекордсмена Тейлора Уилсона, который сумел сделать это в возрасте 14 лет.

Подросток утверждает, что сделал всю работу самостоятельно. Он объяснил, что работал над проектом около двух лет и сталкивался с проблемами, которые тормозили его работу. «Проект был очень сложным. Я бы сказал, сложнейшей его частью было понять, как изготовить воздухонепроницаемую изоляцию. Я провел около полугода, пытаясь сделать это правильно», — рассказал он.

Мать юноши заявила, что была взволнована проектом сына. «Я гуглила все, прежде чем он переходил на разные стадии», — рассказала она, подчеркнув, что ее сын хорошо объяснял, что он делает.

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