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Новости > Вспышка коронавируса в «Шахтере». Заражены 9 игроков и 9 работников клуба

Вспышка коронавируса в «Шахтере». Заражены 9 игроков и 9 работников клуба

Абелардо
09.10.20 09:09
877
Вспышка коронавируса в «Шахтере». Заражены 9 игроков и 9 работников клуба

Главное: В составе чемпиона Украины по футболу донецкого «Шахтера» зафиксирована вспышка коронавируса. Заразились сразу 9 игроков.

Детали: Сразу 9 футболистов донецкого «Шахтера» и 9 работников клуба заразились коронавирусом. Это стало известно после дополнительных тестов, которые были проведены в четверг, 8 октября.

Клуб не называет фамилии, но при этом подчеркивается, что Марлос и Виктор Коваленко не болеют и смогут помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме.

Уже сегодня футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, вернутся к тренировкам.

В свою очередь пресс-служба УАФ сообщает, что коронавирус в составе «горняков» точно подхватили Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, поэтому они точно не помогут национальной сборной в ближайших матчах.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко кроме Марлоса и Коваленко довызвал в команду защитника «горняков» Валерия Бондаря и голкипера «Зари» Никиту Шевченко.

В тему: 6 октября стало известно, что у двух вратарей сборной Украины Андрея Лунина и Юрия Панькива был обнаружен коронавирус.

Перед товарищеским матчем против сборной Франции игроки сборной Украины сдали тесты на коронавирус. Абсолютно у всех он был отрицательный, в том числе и у якобы инфицированных ранее Лунина и Панькива.

Чуть ранее лидеры «Шахтера» сдали положительные тесты на коронавирус. Вся команда ушла на самоизоляцию.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, сборная Украины, спорт, сборная Украины по футболу, коронавирус

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