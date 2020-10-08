Главные новости за 8 октября 2020 года

— В Украине впервые суточная заболеваемость коронавирусом превысила 5 тысяч. При этом локдаун пока вводить не собираются.

— Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине вернут жесткий карантин. Сейчас в этом нет необходимости.

— В Украине не планируют повышать коммунальные тарифы. Об этом говорят в правительстве.

— Киевские школьники уйдут на осенние каникулы раньше времени. Отдыхать они будут с 21 по 28 октября.

— Стало известно, какой будет погода в начале следующей недели. Дожди утихнут.

— Сборная Украины по футболу сыграла товарищеский матч в Париже против Франции. К сожалению, в связи с многочисленными проблемами, навязать борьбу сопернику нашим ребятам не удалось.

— Перед товарищеским матчем против сборной Франции игроки сборной Украины сдали тесты на коронавирус. Абсолютно у всех он был отрицательный, в том числе и у якобы инфицированных ранее Лунина и Панькива.