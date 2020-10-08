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Новости > Главные новости за 8 октября 2020 года

Главные новости за 8 октября 2020 года

Агата Кловская
08.10.20 18:58
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Главные новости за 8 октября 2020 года

— В Украине впервые суточная заболеваемость коронавирусом превысила 5 тысяч. При этом локдаун пока вводить не собираются.

— Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине вернут жесткий карантин. Сейчас в этом нет необходимости.

— В Украине не планируют повышать коммунальные тарифы. Об этом говорят в правительстве.

— Киевские школьники уйдут на осенние каникулы раньше времени. Отдыхать они будут с 21 по 28 октября.

— Стало известно, какой будет погода в начале следующей недели. Дожди утихнут.

— Сборная Украины по футболу сыграла товарищеский матч в Париже против Франции. К сожалению, в связи с многочисленными проблемами, навязать борьбу сопернику нашим ребятам не удалось.

— Перед товарищеским матчем против сборной Франции игроки сборной Украины сдали тесты на коронавирус. Абсолютно у всех он был отрицательный, в том числе и у якобы инфицированных ранее Лунина и Панькива.

Тэги: футбол, сборная Украины, общество, погода, карантин, спорт, Виктор Ляшко, сборная Украины по футболу, новости Украины, коронавирус

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