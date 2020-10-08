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Новости > Нобелевскую премию по литературе вручили 77-летней американской поэтессе

Нобелевскую премию по литературе вручили 77-летней американской поэтессе

Агата Кловская
08.10.20 15:02
347
Нобелевскую премию по литературе вручили 77-летней американской поэтессе

Главное: Присуждена Нобелевская премия по литературе. Ее получила американская поэтесса.

Детали: 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк стала обладательницей Нобелевской премии по литературе. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает организационный комитет.

Отмечается, что женщина получила награду «за безошибочно узнаваемый поэтический голос, который с аскетичной красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Луиза Глюк

Справка: Луиза Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье выходцев из Австро-Венгрии. Свои первые стихи начала публиковать еще в конце 1960-х. Сейчас поэтесса живет в Кембридже (штат Массачусетс). Она является членом Американской академии искусств и литературы и канцлером Академии американских поэтов.

Луиза Глюк

В тему: 5 октября 2020 года мы писали, что медицинскую Нобелевскую премию дали за борьбу с гепатитом С.

Тэги: мир, литература, Нобелевская премия, культура, поэзия, нобелевский лауреат, Луиза Глюк

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