Нобелевскую премию по литературе вручили 77-летней американской поэтессе

Главное: Присуждена Нобелевская премия по литературе. Ее получила американская поэтесса.

Детали: 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк стала обладательницей Нобелевской премии по литературе. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает организационный комитет.

Отмечается, что женщина получила награду «за безошибочно узнаваемый поэтический голос, который с аскетичной красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Справка: Луиза Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье выходцев из Австро-Венгрии. Свои первые стихи начала публиковать еще в конце 1960-х. Сейчас поэтесса живет в Кембридже (штат Массачусетс). Она является членом Американской академии искусств и литературы и канцлером Академии американских поэтов.

В тему: 5 октября 2020 года мы писали, что медицинскую Нобелевскую премию дали за борьбу с гепатитом С.