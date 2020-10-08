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Новости > Украинцам рассказали, когда вернут жесткий карантин в стране

Украинцам рассказали, когда вернут жесткий карантин в стране

Агата Кловская
08.10.20 14:37
475
Украинцам рассказали, когда вернут жесткий карантин в стране

Главное: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине вернут жесткий карантин. Сейчас в этом нет необходимости.

Детали: Жесткий карантин в Украине могут вернуть в случае полной заполненности выделенных для пациентов с COVID-19 койко-мест в больницах. На сегодня ужесточать карантин не целесообразно. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас нет необходимости вводить жесткий карантин, но к нему могут вернуться при полной заполненности мест в больницах. Он также добавил, что 50 тысяч койко-мест удалось подготовить благодаря жесткому карантину весной.

«Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было, и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина», — отмечает Ляшко.

Он также добавил, что Министерство здравоохранения на сегодня готовит расчеты, какая заболеваемость в течение 1-2 недель приведет к полному заполнению коек.

«Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни», — подчеркнул Ляшко.

В тему: В Украине впервые суточная заболеваемость коронавирусом превысила 5 тысяч.

Тэги: Украина, общество, карантин, новости Украины, коронавирус

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