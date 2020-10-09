Билл Гейтс решил «влезть в душу» к своим пользователям

Главное: Windows 10 будет задавать пользователям специфический вопрос. В Microsoft объяснили, в чем смысл всего этого.

Детали: В компании Билла Гейтса Microsoft сообщили, что новые сборки операционной системы Windows 10 будут спрашивать у пользователя при установке, для чего будет использован данный компьютер. Об этом сказано в официальном заявлении.

В компании поясняют, что подобная функция должна оптимизировать в автоматическом режиме конфигурацию ОС.

Отмечается, что доступны шесть предустановок: гейминг, семья, для творчества, учеба, развлечения и бизнес.

Подчеркивается, что пользователь может отказаться от выбора сценария использования, настроив нужные параметры вручную.

Также известно, что данная возможность стала доступна в Windows 10 Insider Preview 20231, позже она попадет и в финальную версию ОС.

Кроме этого тут улучшили работу ассоциации программ с файлами, отображение информации о видеокарте и внесли ряд исправлений.

В тему: 23 сентября 2020 года мы писали, что у Билла Гейтса расписались в страшной ошибке.