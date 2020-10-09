Британцы выяснили, как можно общаться с кошками

Главное: Как правильно общаться с кошками? Появился научный подход к проблеме.

Детали: Ученые из школы психологии университета Сассекса (Великобритания) заявляют, что с кошками все же можно общаться. Их работу цитирует издание Scientific Reports.

Исследователи, проведя опыты, говорят: «Кошки значительно охотнее приближались к протянутой руке экспериментатора после того, как тот, прищурив глаза, несколько раз медленно моргнул по сравнению с тем, как это было при обычном, нейтральном выражении лица».

Они поясняют: «Прищур и медленное моргание у кошек – аналог искренней, открытой улыбки у человека, а улыбку человека с оскалом рта они воспринимают неадекватно и боятся ее».

В тему: 8 октября 2020 года мы писали, что ученые рассказали, различают ли собаки лица людей.