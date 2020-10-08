Украинцам пообещали, что коммунальные тарифы расти не будут

Главное: В Украине не планируют повышать коммунальные тарифы. Об этом говорят в правительстве.

Детали: Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов пообещал, что коммунальные тарифы повышать не будут. Его цитирует РБК-Украина.

Чиновник сказал, что сегодня пока нет оснований для их повышения.

Он заверил, что в его министерстве «помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, где обеспечивают 70% покрытия затрат на термомодернизацию».

Министр резюмировал: «Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет».

В тему: 25 сентября 2020 года мы писали о том, какие тенденции наблюдаются на кредитном рынке Украины.