Сборная Украины бесславно уступила в Париже сборной Франции

Главное: Сборная Украины по футболу сыграла товарищеский матч в Париже против Франции. К сожалению, в связи с многочисленными проблемами, навязать борьбу сопернику нашим ребятам не удалось.

Детали: Сегодня, 7 октября, сборная Украины по футболу сыграла товарищеский поединок на выезде против Франции. Об этом передает корреспондент «Фразы».

Глядя на все те проблемы, с которыми столкнулся наставник команды Андрей Шевченко (многочисленные травмы, а также вспышка коронавируса в «Шахтере»), было вполне очевидно, что на поле в желтой форме выйдет довольно неожиданный и экспериментальный состав. Так и вышло: со стартовых минут появились дебютанты Зубков, Конопля и Забарный. Также место в составе нашлось Макаренко и Харатину.

Вполне логично, что с такими проблемами в составе проблемы будут и на поле. И уже до перерыва Георгий Бущан четыре раза вынимал мяч из сетки собственных ворот. Открыл счет Камавинга, потом дважды отличился Жиру, а еще один мяч в сетку собственных ворот провел Мыколенко. Да, украинцы имели и свои моменты, но их было не много и, в основном, после дальних ударов Малиновского.

В перерыве Андрей Шевченко сделал несколько замен и одна из них сработала. Сначала Ярмоленко не смог реализовать выход один на один, но спустя несколько минут Цыганков, получив мяч ближе к правому флангу, сместился в центр и мощно пробил под левую от голкипера штангу. А спустя еще некоторое время Зубков проверил на прочность штангу.

Впрочем, французы довольно быстро отодвинули игру от своих ворот, и на 65-й минуте Толиссо после красивейшей комбинации не менее красиво отгрузил пятый мяч в ворота Бущана. За десять минут до финального свистка голкипер «Динамо» достал и шестой мяч из своих ворот — точным ударом отличился Мбаппе. А еще спустя некоторое время Гризман мощно пробил по воротам и мяч, задев ногу Забарного, снова влетел в ворота Бущана.

В итоге — разгромная победа сборной Франции со счетом 7:1.

10 и 13 октября сборная Украины сыграет два домашних поединка в Лиге наций против Германии и Испании.

В тему: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию накануне товарищеского матча против Франции в Париже. Наставник нашей команды пожаловался на непростую ситуацию из-за коронавируса.