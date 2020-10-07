Одна из политических сил выставила на Черниговщине кандидата с очень говорящей фамилией

Главное: Одна из партий, активно участвующих в местных выборах, выставила на должность председателя одной из общин на Черниговщине председателя местной райгосадминистрации Анатолия Дупу.

Детали: На должность председателя Талалаевской территориальной общины в Черниговской области от партии «Наш край» претендует Анатолий Дупа, который возглавляет местную райгосадминистрацию с 2016 года. Как сообщает «Деловая столица», соответствующая реклама появилась у некоторых пользователей в Facebook.

Отметим, что согласно электронной декларации Дупы, его жена Наталия является депутатом Поноровского сельского совета в той же области.

Кроме того, Анатолий Дупа воспитывает троих дочерей: Златославу, Владиславу и Евдокию.

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