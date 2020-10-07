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Новости > Одна из политических сил выставила на Черниговщине кандидата с очень говорящей фамилией

Одна из политических сил выставила на Черниговщине кандидата с очень говорящей фамилией

Александр Панько
07.10.20 19:09
413
Одна из политических сил выставила на Черниговщине кандидата с очень говорящей фамилией

Главное: Одна из партий, активно участвующих в местных выборах, выставила на должность председателя одной из общин на Черниговщине председателя местной райгосадминистрации Анатолия Дупу.

Детали: На должность председателя Талалаевской территориальной общины в Черниговской области от партии «Наш край» претендует Анатолий Дупа, который возглавляет местную райгосадминистрацию с 2016 года. Как сообщает «Деловая столица», соответствующая реклама появилась у некоторых пользователей в Facebook.

Реклама кандидата в председатели Талалаевской территориальной общины в Черниговской области Анатолия Дупы

Отметим, что согласно электронной декларации Дупы, его жена Наталия является депутатом Поноровского сельского совета в той же области.

Кроме того, Анатолий Дупа воспитывает троих дочерей: Златославу, Владиславу и Евдокию.

Декларация кандидата в председатели Талалаевской территориальной общины в Черниговской области Анатолия Дупы

В тему: В сентября 2020 года жители румынского села выбрали своим мэром покойника.

Тэги: выборы, политика, Черниговская область, местные выборы, курьезы, новости Украины, Анатолий Дупа, Талалаевка

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