Россияне собрались временно «заселить» Луну

Главное: Россия собралась отправить на Луну микроорганизмы. Ученые объяснили, чего они хотят.

Детали: Россия хочет отправить на Луну микроорганизмы. Как сообщил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак, сделать это собираются в ходе миссии «Луна-28».

Ученый говорит, что после этого микроорганизмы вернут на нашу планету и проанализируют, как на них сказались лунные условия.

Он поведал: «Принимая во внимание, что это будет полет с возвращением, мы имеем возможность взять некоторые виды земных микроорганизмов, некоторые материалы и электронные компоненты, чтобы отправить их на Луну и экспонировать в лунных условиях, а затем вернуть на Землю для анализа того, что произошло с ними».

В тему: 6 сентября 2020 года мы писали, что ученые обнаружили на Луне земную ржавчину.