Главные новости за 7 октября 2020 года

— В украинском правительстве рассказали, что продолжают готовиться к дальнейшему росту заболеваемости коронавирусом в стране. При этом профильные врачи рассказали, стоит ли возвращать жесткий карантин.

— Жена Петра Порошенко Марина рассказала о его самочувствии. На почве коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония.

— Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что уже в ноябре число заболевших коронавирусом в Украине может достигнуть до 12 тысяч человек в день.

— Украину призвали ввести новые карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Сделал это Всемирный банк.

— По прогнозам Всемирного банка, уровень бедности в Украине повысится. Для его снижения необходим стабильный экономический рост.

— Вакцина от коронавируса может появиться уже к концу нынешнего года. Во всяком случае, в это свято верят во Всемирной организации здравоохранения.

— Группа международных ученых сделала тревожное заявление: детей атакует новый штамм скарлатины.