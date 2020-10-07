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Новости > Расшифровка «черных ящиков» Ан-26, разбившегося на Харьковщине, дала неутешительные результаты

Расшифровка «черных ящиков» Ан-26, разбившегося на Харьковщине, дала неутешительные результаты

Александр Панько
07.10.20 16:13
725
Расшифровка «черных ящиков» Ан-26, разбившегося на Харьковщине, дала неутешительные результаты

Главное: Расследование авиакатастрофы Ан-26 с курсантами на Харьковщине выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов в целом. По данным вице-премьер-министра Олега Уруского, уже через неделю семьи погибших могут начать получать компенсации.

Детали: На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический полет самолета с курсантами Ан-26Ш, потерпевшего крушение в небе Харьковской области, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Как сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Олег Уруский, установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента) — это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.

«Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных задач, так и в организации полетов в целом», — написал чиновник, добавив, что на данный момент правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы все еще продолжает свою работу.

Министерство обороны Украины планирует завершить собственное служебное расследование 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 года может начаться процесс выплат компенсаций семьям погибших.

В тему: 25 сентября 2020 года в Чугуеве Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, совершавший плановый тренировочный полет с 20 курсантами на борту. Во время выполнения полета командир сообщил о падении оборотов левого двигателя, диспетчер дал команду продолжить полет и заходить на посадку. Спустя семь минут он столкнулся с землей. Выжил только один человек.

Тэги: самолет, авиакатастрофа, расследование, Харьковская область, криминал, черный ящик, Ан-26, новости Украины, Чугуев, Олег Уруский

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