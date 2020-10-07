Нобелевскими лауреатами по химии в этом году стали одни из создателей ГМО

Главное: Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года стали француженка Эммануэль Шарпентье и американка Дженнифер Дудна. Вместе они сумели создать метод тонкого редактирования генома.

Детали: Нобелевский комитет определил лауреатов Нобелевской премии по химии 2020 года. Ими стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна за «развитие метода редактирования генома». Как сообщается на официальной странице премии, они открыли один из самых острых инструментов генной технологии — генетические ножницы CRISPR/Cas9, с помощью который исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с очень высокой точностью.

Эта технология сделала революционное воздействие на науку о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных болезней.

Когда лауреаты исследовали иммунную систему бактерии Streptococcus, они обнаружили молекулярный инструмент, который можно использовать для точных надрезов в генетическом материале, что позволяет легко изменить жизненный код. Во время исследований бактерии Streptococcus pyogenes Эммануэль Шарпентье обнаружила ранее неизвестную молекулу, tracrRNA.

Ее работа показала, что tracrRNA является частью древней иммунной системы бактерий, CRISPR/Cas, которая обезоруживает вирусы, расщепляя их ДНК.

Шарпантье опубликовала свое открытие в 2011 году. В том же году она начала сотрудничество с Дженнифер Дудной, опытным биохимиком, обладающий большими знаниями о РНК.

Вместе они решили упростить систему CRISPR-Cas9, создав направляющие РНК. Это позволило сделать более точный инструмент внесения изменения в гены, сводя к минимуму нежелательные модификации в других частях генома.

Другие группы исследования продемонстрировали, что данный метод позволяет создавать генетически модифицированные растения, устойчивые к болезням, а также проводить терапию наследственных заболеваний у человека.

В тему: В этом году сумма Нобелевской премии по каждой из категорий была увеличена и теперь составит 10 миллионов шведских крон (около $1,12 млн).

При этом из-за пандемии коронавируса церемония награждения лауреатов Нобелевской премии, намеченная на 10 декабря в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия), может принять новые форматы. В частности, ожидается, что количество гостей будет ограничено, присутствующие должны будут соблюдать социальную дистанцию, а для награждения номинантов, которые не смогут присутствовать лично, планируется привлекать соответствующие дипломатические заведения.