Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Нобелевскими лауреатами по химии в этом году стали одни из создателей ГМО

Нобелевскими лауреатами по химии в этом году стали одни из создателей ГМО

Автор: «Фраза»
07.10.20 14:37
245
Нобелевскими лауреатами по химии в этом году стали одни из создателей ГМО

Главное: Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года стали француженка Эммануэль Шарпентье и американка Дженнифер Дудна. Вместе они сумели создать метод тонкого редактирования генома.

Детали: Нобелевский комитет определил лауреатов Нобелевской премии по химии 2020 года. Ими стали Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна за «развитие метода редактирования генома». Как сообщается на официальной странице премии, они открыли один из самых острых инструментов генной технологии — генетические ножницы CRISPR/Cas9, с помощью который исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с очень высокой точностью.

Эта технология сделала революционное воздействие на науку о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных болезней.

Когда лауреаты исследовали иммунную систему бактерии Streptococcus, они обнаружили молекулярный инструмент, который можно использовать для точных надрезов в генетическом материале, что позволяет легко изменить жизненный код. Во время исследований бактерии Streptococcus pyogenes Эммануэль Шарпентье обнаружила ранее неизвестную молекулу, tracrRNA.

Ее работа показала, что tracrRNA является частью древней иммунной системы бактерий, CRISPR/Cas, которая обезоруживает вирусы, расщепляя их ДНК.

Шарпантье опубликовала свое открытие в 2011 году. В том же году она начала сотрудничество с Дженнифер Дудной, опытным биохимиком, обладающий большими знаниями о РНК.

Вместе они решили упростить систему CRISPR-Cas9, создав направляющие РНК. Это позволило сделать более точный инструмент внесения изменения в гены, сводя к минимуму нежелательные модификации в других частях генома.

Другие группы исследования продемонстрировали, что данный метод позволяет создавать генетически модифицированные растения, устойчивые к болезням, а также проводить терапию наследственных заболеваний у человека.

В тему: В этом году сумма Нобелевской премии по каждой из категорий была увеличена и теперь составит 10 миллионов шведских крон (около $1,12 млн).

При этом из-за пандемии коронавируса церемония награждения лауреатов Нобелевской премии, намеченная на 10 декабря в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия), может принять новые форматы. В частности, ожидается, что количество гостей будет ограничено, присутствующие должны будут соблюдать социальную дистанцию, а для награждения номинантов, которые не смогут присутствовать лично, планируется привлекать соответствующие дипломатические заведения.

Тэги: наука, Нобелевская премия, химия, геном

Комментарии

Статьи

07.10.20 09:25

Американский Кит. Что стоит за возможным назначением нового посла США в Украине?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
05.10.20 15:17

Как «Шахтер» подставил сборную Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий
05.10.20 17:26

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса

Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса
07.10.20 15:06
284
Последние новости
07.10.20 16:13

Расшифровка «черных ящиков» Ан-26, разбившегося на Харьковщине, дала неутешительные результаты
07.10.20 15:43

Украине прогнозируют повышение уровня бедности
07.10.20 15:06

Мировые банкиры потребовали от Украины вернуть карантин из-за второй волны коронавируса
07.10.20 14:37

Нобелевскими лауреатами по химии в этом году стали одни из создателей ГМО
07.10.20 14:35

В Церкви рассказали, почему не нужно бояться конца света
07.10.20 14:34

Медик шокировал украинцев прогнозом по суточному приросту больных коронавирусом
07.10.20 14:17

Ученики воскресных школ УПЦ сняли серию видеороликов
Фото и Видео
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален
На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале
На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале
«Динамо» в последний момент все же усилилось бразильцем и румыном
«Динамо» в последний момент все же усилилось бразильцем и румыном
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
У Трампа заметили серьезные проблемы с дыханием
У Трампа заметили серьезные проблемы с дыханием
Ровно 45 лет назад киевское «Динамо» стало сильнейшим клубом Европы
Ровно 45 лет назад киевское «Динамо» стало сильнейшим клубом Европы
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.