В Apple наконец-то озвучили дату презентации iPhone 12 и других новинок

Главное: Названа дата презентации iPhone 12. Apple проведет ее 13 октября.

Детали: Компания Apple проведет презентацию iPhone 12 уже на следующей неделе. Она пройдет во вторник, 13 октября.

Ранее презентацию планировали сделать еще 15 сентября, однако мероприятие перенесли на неопределенный срок, а точную дату назвали лишь сегодня.

Месяц же назад почитателям продукции были представлены новые часы Apple Watch и планшеты iPad.

Эксперты говорят, что среди ожидаемых новинок, которые покажут на суд пользователям, будут не только четыре модели iPhone 12, но также поисковая метка AirTag, наушники AirPods Studio, телевизионная приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

Ранее стало известно, что новая операционная система Apple появилась в свободном доступе.

В тему: 1 октября 2020 года мы писали, что Apple очень неприятно удивила своих фанатов.