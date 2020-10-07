Чтобы вылечиться от коронавируса украинцам нужно 9 месяцев откладывать зарплату

Главное: По подсчетам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, стоимость лечения от коронавируса одного больного превышает 45 тыс. грн.

Детали: Лечение одного инфицированного COVID-19 с тяжелым течением болезни стоит не менее 45 тысяч гривен. Как сообщает «Обозреватель», по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в эту сумму входят препараты, необходимые для лечения больного и 300% заработной платы медработникам, которые работают с инфицированными коронавирусом.

«Процесс лечения одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, составляет от 45 тысяч гривен», — заявил чиновник, пообещав, что вскоре на сайте МОЗ будет обнародован список лекарственных препаратов и средств, входящих в протокол лечения COVID-19 и которые учтены в этом тарифе.

В тему: С 1 сентября 2020 г минимальная заработная плата в Украине составляет 5000 грн в месяц.