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Новости > Украинские пользователи Telegram пережили очередной крупный сбой

Украинские пользователи Telegram пережили очередной крупный сбой

Агата Кловская
07.10.20 13:03
108
Украинские пользователи Telegram пережили очередной крупный сбой

Главное: У мессенджера Telegram случился сбой. Его ощутили и жители Украины.

Детали: У мессенджера Telegram в ночь на среду, 7 октября, произошел уже очередной за последние дни сбой в работе. Его ощутили пользователи во всем мире, в том числе и в Украине, где наблюдался один из пиков проблем.

Разработчики говорят, что за последние часы больше всего жалоб поступало на невозможность подключения(83%), а также на проблемы с отправкой сообщений (16%).

Стоит добавить, что это уже третий крупный сбой за последние две недели: ранее проблемы в работе Telegram наблюдались 25 сентября и 4 октября.

В тему: 4 октября 2020 года мы писали, что у Telegram случился глобальный сбой. Павел Дуров попытался его объяснить.

Тэги: мир, Павел Дуров, технологии, Telegram

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