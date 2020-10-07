Украинские пользователи Telegram пережили очередной крупный сбой

Главное: У мессенджера Telegram случился сбой. Его ощутили и жители Украины.

Детали: У мессенджера Telegram в ночь на среду, 7 октября, произошел уже очередной за последние дни сбой в работе. Его ощутили пользователи во всем мире, в том числе и в Украине, где наблюдался один из пиков проблем.

Разработчики говорят, что за последние часы больше всего жалоб поступало на невозможность подключения(83%), а также на проблемы с отправкой сообщений (16%).

Стоит добавить, что это уже третий крупный сбой за последние две недели: ранее проблемы в работе Telegram наблюдались 25 сентября и 4 октября.

В тему: 4 октября 2020 года мы писали, что у Telegram случился глобальный сбой. Павел Дуров попытался его объяснить.