В США выяснили о коронавирусе новые неприятные подробности

Главное: Коронавирус может распространяться не только через близкий контакт. Об этом говорят в США.

Детали: Эксперты из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США узнали о коронавирусе кое-что новое. По их словам, им можно заразиться на расстоянии более шести футов (чуть более 1,8 метра), а не только через близкий контакт, как считалось ранее.

Американцы утверждают: «Есть свидетельства тому, что при определенных обстоятельствах люди с COVID-19 заразили тех, кто находился на расстоянии более шести футов».

Уточняется следующее: «Это возможно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом».

Кроме этого специалисты информируют: «Ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с коронавирусом, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям».

Они резюмируют: «Те, кто заразились, были в одном помещении одновременно с заболевшим или вскоре после того, как он ушел».

По официальным данным, наиболее распространенным остается заражение через близкий контакт с заболевшим.

В тему: 5 октября 2020 года мы писали, что составлен список животных, которые могут заболеть коронавирусом.