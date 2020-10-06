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Новости > Прокурора, который обещал «@бать» подчиненных «как тупых свиней», повысили и перевели в Киев

Прокурора, который обещал «@бать» подчиненных «как тупых свиней», повысили и перевели в Киев

Автор: «Фраза»
06.10.20 15:21
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Прокурора, который обещал «@бать» подчиненных «как тупых свиней», повысили и перевели в Киев

Главное: Одиозного бывшего прокурора Тернопольской области Николая Петришина, уволенного за пьянку и матерщину на рабочем месте, назначили заместителем главы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Теперь он работает в Киеве на Печерске.

Детали: Бывший прокурор Тернопольской области Николай Петришин, уволенный со скандалом за недостойное поведение на рабочем месте, получил назначение в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона Украины. Как сообщает официальный сайт ведомства, на данный момент он занимает должность заместителя руководителя прокуратуры Алексея Хоменко.

Здесь же можно увидеть,что офис прокуратуры находится в Печерском районе Киева.

Скриншот страницы о структуре Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона

В тему: 14 сентября 2020 года Николай Петришин получил должность прокурора Тернопольской области. В тот же день он устроил на рабочем месте банкет, во время которого принуждал подчиненных к полному подчинению. А если они не будут этого делать, то Петришин обещал их «@бать как тупых свиней». Спустя два дня в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, на котором ему рекомендовали уйти в отставку.

При этом, по данным ЦПК, у 30-летнего прокурора за последние годы появилось две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля. Свою состоятельность прокурор пояснил тем, что у него красивая жена, которая занимается бизнесом.

Тэги: Киев, общество, прокуратура, коррупция, прокурор, Тернопольская область, назначение, курьезы, новости Украины, Николай Петришин

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