Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Главные новости за 6 октября 2020 года

Главные новости за 6 октября 2020 года

Автор: «Фраза»
06.10.20 19:00
83
Главные новости за 6 октября 2020 года

- У наставника сборной Украины по футболу Андрея Шевченко прибавилось проблем перед поединком против Франции. У двух вратарей – Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружен коронавирус.

- В Крыму растет число больных коронавирусом. Зафиксирована рекордная вспышка.

- В этом году Нобелевскую премию по физике получили сразу три ученых. Их работы исследуют явление черных дыр и фактически доказывают реальность их существования.

- Лидер Сирии прокомментировал конфликт Азербайджана и Армении. Башар Асад сделал ряд громких заявлений.

- Марс приблизился к Земле. Уникальное явление.

- Алексей Навальный дал первое интервью после своего отравления. Общение с журналистом продлилось два часа.

Тэги: общество, здоровье, мир, Башар Асад, спорт, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

03.10.20 10:36

Сериал «Воспитанные волками»: между львом и крокодилом

Автор: Анастасия Лях

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
05.10.20 15:17

Как «Шахтер» подставил сборную Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий
05.10.20 17:26

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 6 октября 2020 года

Главные новости за 6 октября 2020 года
06.10.20 19:00
79
Последние новости
06.10.20 19:00

Главные новости за 6 октября 2020 года
06.10.20 17:23

В Донецкой области пресечены незаконные растраты бюджетных средств
06.10.20 16:16

В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
06.10.20 15:34

У Трампа заметили серьезные проблемы с дыханием
06.10.20 15:21

Прокурора, который обещал «@бать» подчиненных «как тупых свиней», повысили и перевели в Киев
06.10.20 15:03

Ровно 45 лет назад киевское «Динамо» стало сильнейшим клубом Европы
06.10.20 14:26

Абромавичус уволен с должности гендиректора «Укроборонпрома»
Фото и Видео
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
У Трампа заметили серьезные проблемы с дыханием
У Трампа заметили серьезные проблемы с дыханием
Ровно 45 лет назад киевское «Динамо» стало сильнейшим клубом Европы
Ровно 45 лет назад киевское «Динамо» стало сильнейшим клубом Европы
Появилось эпичное видео урагана в Ивано-Франковске
Появилось эпичное видео урагана в Ивано-Франковске
Навальный дал первое большое интервью после таинственного отравления
Навальный дал первое большое интервью после таинственного отравления
В Киеве мошенники обещали мужчине должность помощника нардепа за $18 тысяч
В Киеве мошенники обещали мужчине должность помощника нардепа за $18 тысяч
Стало известнo, как на выборах будут голосовать украинцы, больные коронавирусом
Стало известнo, как на выборах будут голосовать украинцы, больные коронавирусом
В Бишкеке начались массовые акции протеста. Захвачено здание парламента, есть погибший
В Бишкеке начались массовые акции протеста. Захвачено здание парламента, есть погибший
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
Жители одной далекой страны решительно отказались от собственной независимости
Жители одной далекой страны решительно отказались от собственной независимости
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.