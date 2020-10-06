Абромавичус уволен с должности гендиректора «Укроборонпрома»

Главное: Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора «Укроборонпрома». Ему уже нашли замену.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром». Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе, в частности, говорится: «уволить Абромавичуса Айвараса с должности генерального директора государственного концерна „Укроборонпром“».

Вместе с тем, президент назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора госконцерна.

В тему: В сентябре минувшего года Абромавичус написал народному депутату Украины от «Слуги народа» Александру Дубинскому гневные сообщения после публикации на сайте Dubinsky.pro новости о том, что связанная с ним компания инвестируют в акции «Газпрома» и «Сбербанка России».