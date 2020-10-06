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Новости > В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

Александр Панько
06.10.20 14:19
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В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

Главное: В этом году Нобелевскую премию по физике получили сразу три ученых. Их работы исследуют явление черных дыр и фактически доказывают реальность их существования.

Детали: Нобелевскую премию по физике в 2020 году получили три ученых из Великобритании и США. Как сообщается на официальной странице премии в Twitter, Роджер Пенроуз стал лауреатом «за открытие того, что образование черной дыры является надежным подтверждением общей теории относительности».

В заявлении на официальном сайте Нобелевского комитета по этому поводу сказано, что «его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна».

В свою очередь Рейгард Гензель и Андреа Гез отмечены «за открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики». Вклад Гензеля и Гез заключается в разработке астрономических методов, которые позволили непосредственно наблюдать проявления черной дыры, согласующиеся с теорией.

Скриншот сообщения Нобелевского комитета в Twitter

Отметим, что такое решение Нобелевского комитета фактически признает существование черных дыр во Вселенной со стороны научного сообщества, ранее считавшееся лишь гипотетическим.

Как сообщает Lenta.ru, сумма Нобелевской премии по каждой из категорий в текущем году была увеличена и теперь составит 10 миллионов шведских крон (около $1,12 млн).

При этом из-за пандемии коронавируса церемония награждения лауреатов Нобелевской премии, намеченная на 10 декабря в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия), может принять новые форматы. В частности, ожидается, что количество гостей будет ограничено, присутствующие должны будут соблюдать социальную дистанцию, а для награждения номинантов, которые не смогут присутствовать лично, планируется привлекать соответствующие дипломатические заведения.

В тему: В апреле 2019 года Ученые Европейской южной обсерватории представили первые в истории «фотографии» горизонта событий черной дыры, находящейся в центре Млечного Пути.

В начале 2020 года специалисты NASA впервые смогли получить подробный снимок центральной части нашей галактики. В центре снимка можно разглядеть сверхмассивную черную дыру и материал, который питает кольцо вокруг нее.

Напомним: Осенью 2011 года используя сразу пять космических аппаратов, астрономы смогли определить детали поглощения черной дырой материи из окружающего аккреционного диска. Дыра, которую изучали астрономы, относится к классу сверхмассивных черных дыр — ее масса составляет примерно 300 миллионов солнечных. Она располагается в центре галактики Маркарян 509 (названной так в честь советского астронома Вениамина Маркаряна), находящейся на расстоянии 500 миллионов световых лет от Млечного Пути.

В декабре того же года астрономы из Университета Лестера объяснили особенности излучения галактических центров наличием вокруг сверхмассивных черных дыр торических облаков пыли.

Летом 2015 года ученые обнаружили самую маленькую черную дыру из всех ранее известных.

В марте 2017 года ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (США) насчитали несколько миллионов черных дыр, которые примерно в тридцать раз тяжелее Солнца.

В начале августа ученые из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего предположили, что крошечные черные дыры могут попадать внутрь нейтронных звезд и поглощать их вещество подобно земным паразитам. Этот процесс приводит к появлению тяжелых химических элементов, например, золота, платины и урана.

Осенью того же года физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили новую теорию формирования первичных черных дыр. Ученые предположили, что первичные черные дыры возникли спустя доли секунды после Большого взрыва, а их взаимодействие с нейтронными звездами приводит к синтезу тяжелых элементов, в частности, золота, серебра, платины и урана.

Тэги: черная дыра, космос, наука, Нобелевская премия, физика, нобелевский лауреат, Роджер Пенроуз, Рейгард Гензель, Андреа Гез

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