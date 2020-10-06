В сборной Украины по футболу выявлены новые случаи коронавируса

Главное: У наставника сборной Украины по футболу Андрея Шевченко прибавилось проблем перед поединком против Франции. У двух вратарей — Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружен коронавирус.
Детали: У двух вратарей сборной Украины — Андрея Лунина и Юрия Панькива диагностирован COVID-19. Такой информацией поделился известный журналист Игорь Бурбас.
«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», — отметил он.
Таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко на матч против сборной Франции остается лишь Георгий Бущан из «Динамо».
Матч Франция — Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22:10 по киевскому времени.
Кроме того, заболел повар сборной Украины Любомир Тошич. Все трое изолированы в отеле, где остановилась сборная.
В тему: Лидеры «Шахтера» сдали положительные тесты на коронавирус. Вся команда ушла на самоизоляцию.
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко экстренно довызвал в команду двух игроков.