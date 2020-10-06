В сборной Украины по футболу выявлены новые случаи коронавируса

Главное: У наставника сборной Украины по футболу Андрея Шевченко прибавилось проблем перед поединком против Франции. У двух вратарей — Андрея Лунина и Юрия Панькива обнаружен коронавирус.

Детали: У двух вратарей сборной Украины — Андрея Лунина и Юрия Панькива диагностирован COVID-19. Такой информацией поделился известный журналист Игорь Бурбас.



«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», — отметил он.

У збірної України на матч із Францією залишається лише один голкіпер. Адже тести Луніна і Паньківа на COVID-19, на жаль, дали позитивний результат. — Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020

Таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко на матч против сборной Франции остается лишь Георгий Бущан из «Динамо».



Матч Франция — Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22:10 по киевскому времени.

Кроме того, заболел повар сборной Украины Любомир Тошич. Все трое изолированы в отеле, где остановилась сборная.

В тему: Лидеры «Шахтера» сдали положительные тесты на коронавирус. Вся команда ушла на самоизоляцию.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко экстренно довызвал в команду двух игроков.