Митрополит УПЦ рассказал о главной разрушительной примете современности

Главное: Главной приметой современной жизни, приводящей к разрушительным последствиям действия гордости, является нигилизм. Об этом сказал митрополит УПЦ Лука.

Детали: Гордыня — грех сатаны, первая страсть, которая появилась задолго до сотворения людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) сказал в своей проповеди.

«Гордыня — это грех сатаны, который правит миром страстей и греха. Он постоянно соблазняет человека и, конечно же, не станет учить его кротости и смирению и другим добродетелям. Самое страшное, что этот мир сначала соблазнит, увлечет человека, а потом исковеркает и уничтожит его. Да, мы созданы Богом для того, чтобы быть храмом, чтобы стяжать благодать Духа Святого. Но что мы делаем для того, чтобы исполнить это предназначение? На каком фундаменте мы собираемся строить здание нашей веры, и насколько прочны будут наши стены?», — отметил митрополит Лука.

По его словам, главной приметой современной жизни, приводящей к разрушительным последствиям действия гордости, является нигилизм и пренебрежение к чужому мнению.

«Я так хочу, а раз так, то мне безразлично понравится это кому-нибудь или не понравится. Главное, чтобы нравилось мне», — вот самая популярная позиция. Нигилизм и непризнание моральных авторитетов приводит к тому, что человек уже не стены храмы строит, а разрушает то, что было. Грех гордыни — ведет к разрушению храма, который по благодати Божьей должен стать храмом Бога«, — подчеркнул владыка.

Он напомнил, что человеку необходимо измениться на духовном уровне, чтобы соединиться с Богом.

«Господь хочет, чтобы мы с Ним соединились, чтобы мы на самом деле стали для Него храмом. Но для этого мы должны измениться духовно. Человек слаб и немощен как физически, телесно, так и духовно. И от этого он часто падает, а его помыслы направлены не к Богу, а замыкаются на его плотских желаниях и ощущениях. И, тем не менее, именно он может стать тем храмом, который уготован для Бога. И если он действительно этого хочет, хочет, чтобы его сердце стало местом, где будет Бог, ему следует всё плотское перевести в плоскость душевного и духовного. А сделать это можно только с помощью Церкви и евангельских заповедей, благодаря которым ум и сердце наконец-то наполняться не земными помышлениями и ощущениями, а духовными. Человеческая душа должна постоянно наполняться Духом Святым, Божественной благодатью. Только так она сможет стать тем нерукотворным духовным храмом», — заключил митрополит Лука.

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