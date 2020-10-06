В Днепре священник УПЦ отпел воина ООС, который погиб во время тушения лесных пожаров

Главное: В Днепре священник Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Константин Калашников совершил отпевание воина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артема Бондаренко, погибшего во время ликвидации лесного пожара на Луганщине.

Детали: Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии.

На войну Артем Бондаренко пошел добровольцем в 2014 году. Участвовал в боях в Донецком аэропорту, Песках, Авдеевской промзоне, Станице Луганской.

«На позициях, где была 9-я рота, произошел лесной пожар. Огонь продвигался со скоростью 60 км / ч. Уцелеть очень тяжело. Артем, проводя мероприятия эвакуации, к сожалению, выходил последним», — рассказал сослуживец Олег Колинько.

У Артема остались родители, сестра, жена и дочь.

Посмертно бойца наградят Орденом «За мужество».

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