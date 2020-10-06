В аннексированном Россией Крыму зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

Главное: В Крыму растет число больных коронавирусом. Зафиксирована рекордная вспышка.

Детали: В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом. Была зафиксирована рекордная вспышка.

Российская администрация полуострова отмечает, что лишь за последние сутки зафиксировали 107 новых случаев.

Накануне, 4 октября, был установлен предыдущий рекорд – 104 больных.

Всего коронавирусом в Крыму с начала пандемии заболели 5 170 человек, а жертвами заразы стали уже 72 человек. Лечение в больницах сейчас проходят 1 748 человек.

В тему: 3 октября 2020 года мы писали, что в пожаре в Крыму погибли дедушка и его внуки.