Сегодня Марс «закроет» Землю

Главное: Марс приблизился к Земле. Уникальное явление.

Детали: Во вторник, 6 октября, Марс приблизится к нашей планете на минимальное за долгие годы расстояние. Мировые СМИ уже шутят, что «красная планета» закроет собой Землю.

Астрономы же говорят, что Марс будет всего в 62,1 миллионах километрах от нас – это максимальное приближение к Земле за последние пятнадцать лет.

Но бояться нечего: приблизившись, «красная планета» снова начнет удаляться.

При безоблачном же небе Марс можно будет увидеть собственными глазами без оптики.

Ученые также говорят, что на небе видимы Сатурн и Юпитер.

Также специалисты напоминают, что максимальное сближение Марса с Землей случилось семнадцать лет назад – тогда он приблизился на расстояние 55,7 миллиона километров.

В тему: 3 октября 2020 года мы писали, что ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов и три небольших пруда.