Байден заявил, что Трамп – не клоун, а хам

Главное: Джо Байден извинился перед Дональдом Трампом. Ранее он назвал президента США клоуном.

Детали: Демократ Джо Байден извинился перед президентом США Дональдом Трампом за то, что назвал его в ходе дебатов клоуном. Кандидат в американские лидеры сделал заявление для СМИ.

Он сообщил: «Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном».

Джо Байден добавил: «Я пытался понять, как заставить его вести себя уважительно по отношению к модератору Крису Уоллесу, чтобы дать всем возможность говорить».

Также демократ сказал: «Было ясно только то, что он не ответил по сути ни на один вопрос. Он и не собирался говорить по существу. Он перебил модератора 158 раз».

В тему: 30 сентября 2020 года мы писали, что Трамп и Байден провели яростные дебаты.