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Новости > Экс-форвард «Милана», «Челси» и сборной Бразилии может оказаться в «Динамо»?

Экс-форвард «Милана», «Челси» и сборной Бразилии может оказаться в «Динамо»?

Александр Панько
06.10.20 09:09
346
Экс-форвард «Милана», «Челси» и сборной Бразилии может оказаться в «Динамо»?

Главное: По информации некоторых источников, именитый бразильский форвард Алешандре Пато получил предложение из Украины. При этом ходят слухи о том, что «Динамо» в ближайшее время должно подписать бразильского форварда, имя которого не разглашается.

Детали: Бывший форвард «Милана», «Челси», «Вильярреала» и ряда бразильских команд, а также сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины. Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на источники.

Отечественный клуб, который заинтересован в сотрудничестве с 31-летним бразильцем, не раскрывается.

Также источник отмечает, что у Пато есть варианты из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии.

Эти слухи тем более интересны на фоне недавней информации о якобы готовности «Динамо» в ближайшее время подписать неназванного бразильского форварда.

В настоящий момент Алешандре Пато пребывает в статусе свободного агента, который получил после ухода из «Сан-Паулу», где провел последние полтора года.

В тему: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Тэги: футбол, спорт, Динамо, ФК Динамо Киев, Алешандре Пато

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