Экс-форвард «Милана», «Челси» и сборной Бразилии может оказаться в «Динамо»?

Главное: По информации некоторых источников, именитый бразильский форвард Алешандре Пато получил предложение из Украины. При этом ходят слухи о том, что «Динамо» в ближайшее время должно подписать бразильского форварда, имя которого не разглашается.

Детали: Бывший форвард «Милана», «Челси», «Вильярреала» и ряда бразильских команд, а также сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины. Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на источники.

Отечественный клуб, который заинтересован в сотрудничестве с 31-летним бразильцем, не раскрывается.

Также источник отмечает, что у Пато есть варианты из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии.

????31-year old striker Alexandre Pato has offers from Spain, Italy, Turkey, Qatar, Arabia and Ukraine.



He left from Brazil yesterday. #DeadlineDay pic.twitter.com/e6Z3i7w2R5 — Sqenf Foot (@SqenfFoot) October 4, 2020

Эти слухи тем более интересны на фоне недавней информации о якобы готовности «Динамо» в ближайшее время подписать неназванного бразильского форварда.

В настоящий момент Алешандре Пато пребывает в статусе свободного агента, который получил после ухода из «Сан-Паулу», где провел последние полтора года.

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