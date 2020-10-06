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Новости > Шеве предрекли непростой вечер в Париже

Шеве предрекли непростой вечер в Париже

Александр Панько
06.10.20 06:31
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Шеве предрекли непростой вечер в Париже

Главное: Сборная Украины готовится к товарищеской игре с Францией. Появился прогноз экспертов.

Детали: Уже в среду, 7 октября, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Франции. Игра состоится в Париже на легендарном стадионе «Стад де Франс».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже дали свой прогноз на этот поединок.

Подопечным Андрея Шевченко пророчат очень сложную игру.

На победу французов ставят 1,22 к 1, на ничью – 5,8 к 1, а на победу украинцев – аж 15 к 1.

При этом самым вероятным исходом матча называют победу хозяев со счетом 2-0 (5 к 1).

В тему: 5 октября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов писал, что «Шахтер» подставил сборную Украины.

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, Париж, Франция, прогноз, спорт, сборная Украины по футболу

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