В Таиланде женщина умерла, съев необычного краба, который вовсе не краб

Главное: В Таиланде произошла трагедия. Тут женщина скончалась, съев мясом подковообразного краба мечехвоста.

Детали: В Таиланде местная 46-летняя жительница смертельно отравилась, съев жареное мясо подковообразного краба мечехвоста. Ее 64-летнюю мать цитирую СМИ.

Трагедия произошла на Пхукете.

Женщина поведал, что в минувшее воскресенье пошла с дочерью собирать моллюсков в мангровом лесу. Там они нашли трех подковообразных крабов мечехвостов.

Вернувшись домой, ее дочь поджарила одного из них и съела, после чего ей стало плохо: женщина чувствовала головную боль и не могла ходить. Ее срочно госпитализировали, но она скончалась, несмотря на усилия врачей.

При этом патологоанатомы говорят, что смерть наступила из-за отравления крабовым мясом.

Местные власти обратились к жителям, напомнив: мясо мангрового подковообразного краба может быть ядовитым, поэтому его нельзя употреблять в пищу.

Эксперты также напоминают, что подковообразный краб мечехвост не является крабом.

В США и Японии из них, например, изготавливают удобрения и корм для животных.

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что в Таиланде затеяли очень странный аттракцион для туристов.