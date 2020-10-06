В Таиланде женщина умерла, съев необычного краба, который вовсе не краб

Главное: В Таиланде произошла трагедия. Тут женщина скончалась, съев мясом подковообразного краба мечехвоста.
Детали: В Таиланде местная 46-летняя жительница смертельно отравилась, съев жареное мясо подковообразного краба мечехвоста. Ее 64-летнюю мать цитирую СМИ.
Трагедия произошла на Пхукете.
Женщина поведал, что в минувшее воскресенье пошла с дочерью собирать моллюсков в мангровом лесу. Там они нашли трех подковообразных крабов мечехвостов.
Вернувшись домой, ее дочь поджарила одного из них и съела, после чего ей стало плохо: женщина чувствовала головную боль и не могла ходить. Ее срочно госпитализировали, но она скончалась, несмотря на усилия врачей.
При этом патологоанатомы говорят, что смерть наступила из-за отравления крабовым мясом.
Местные власти обратились к жителям, напомнив: мясо мангрового подковообразного краба может быть ядовитым, поэтому его нельзя употреблять в пищу.
Эксперты также напоминают, что подковообразный краб мечехвост не является крабом.
В США и Японии из них, например, изготавливают удобрения и корм для животных.
В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что в Таиланде затеяли очень странный аттракцион для туристов.