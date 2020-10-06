В ВОЗ заявили, что коронавирусом уже могли заразиться почти 760 миллионов человек

Главное: Коронавирусом в мире могли заразиться 10% всего населения. Такие цифры озвучили в ВОЗ.

Детали: Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сделал весьма резонансное заявление. По его словам, во всем мире коронавирусом на сегодняшний день уже могли заразиться 10% всего населения нашей планеты – это почти 760 миллионов человек.

Чиновник сказал следующее: «Текущие оценки показывают, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом».

Он также отметил: «Существуют вариации по странам, в городах и сельской местности, а также вариации по различным группам».

По официальным данным коронавирусом с начала пандемии уже заболели 35,2 миллиона человек, что почти в двадцать раз меньше озвученных данных.

В тему: 5 октября 2020 года мы писали, что составлен список животных, которые могут заболеть коронавирусом.