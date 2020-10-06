В ближайшие выходные погода преподнесет украинцам неприятный сюрприз

Главное: Погода в Украине испортится. В ближайшие выходные ожидаются дожди.

Детали: В ближайшие выходные, 10-11 октября, в Украине ожидаются дожди. Карту погоды публикуют синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что сухо будет лишь в западных регионах страны. Возможно, без дождей обойдется в Луганской и Одесской областях.

Днем обещают плюс 14-20 градусов, а ночью 6-14 тепла.

Теплая погода сохранится в южных и восточных областях, а также в Крыму.

В Киеве пройдут дожди: днем будет 14-16 тепла, а ночью плюс 8-10.

Карта погоды:

В тему: 4 октября 2020 года мы писали, что стало известно, когда в Киев вернутся грозовые дожди.