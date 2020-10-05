Медицинскую Нобелевскую премию дали за борьбу с гепатитом С

Главное: Стали известны обладатели Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ее присудили за исследование гепатита С.

Детали: Началось вручение Нобелевских премий 2020 года. Награду в области физиологии и медицины получили ученые Харви Альер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за исследования в области гепатита С.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Нобелевский комитет.

Отмечается, что они получили награду «за открытие вируса гепатита С».

Отмечается следующее: «Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней».

Добавим, что расписание вручений премии следующее: 6 октября – физика, 7 октября – химия, 8 октября – литература, 9 октября – премия мира, а 12 октября – премия памяти Альфреда Нобеля по экономике.

В тему: 22 сентября 2020 года мы писали, что пандемия коронавируса сильно ударила по Нобелевской премии.