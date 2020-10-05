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Новости > В Николаеве 3-летний ребенок выпал с шестого этажа в день своего рождения

В Николаеве 3-летний ребенок выпал с шестого этажа в день своего рождения

Агата Кловская
05.10.20 11:40
952
В Николаеве 3-летний ребенок выпал с шестого этажа в день своего рождения

Главное: В Николаеве маленький мальчик умер, выпав из окна шестого этажа. В этот день семья готовилась к его дню рождения.

Детали: В Николаеве 3-летний мальчик выпал с шестого этажа своего дома. Ребенок от полученных повреждений скончался на месте, сообщает «Новости-N».

Инцидент произошел в воскресенье, 4 октября. По словам очевидцев, семья готовилась ко дню рождения ребенка. Ему исполнилось 3 года. Родители оставили мальчика на несколько минут без присмотра и в это время он выпал из окна.

На место происшествия прибыла «скорая». Медики застали ребенка еще живым, но помочь уже ничем не смогли, мальчик умер.

Корабельный райотдел полиции начал расследование по факту трагедии.

В тему: В конце июня нынешнего года на Житомирщине 3-летняя девочка выпала с девятого этажа, пока родители были на кухне.

В конце августа в Ивано-Франковске из окна квартиры на седьмом этаже выпал двухлетний мальчик. Спасти его не удалось.

В середине сентября в Одессе 4-летний мальчик вылез на подоконник в спальне, оперся на москитную сетку и выпал. В это время его мама была на кухне.

Тэги: общество, трагедия, ребенок, Николаев, новости Украины

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