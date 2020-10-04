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Новости > У Telegram случился глобальный сбой. Павел Дуров попытался его объяснить

У Telegram случился глобальный сбой. Павел Дуров попытался его объяснить

Агата Кловская
04.10.20 16:59
492
У Telegram случился глобальный сбой. Павел Дуров попытался его объяснить

Главное: В Telegram произошел большой сбой. Павел Дуров пообещал принять меры.

Детали: В мессенджере Telegram случился глобальный сбой. Основатель сервиса Павел Дуров сделал заявление.

Около полуночи в Telegram у его пользователей начались проблемы.

Отмечается, что больше всего жалоб от людей (91%) поступало на невозможность подключения и проблемы с отправкой сообщений (8%).

Павел Дуров уже заявил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес всем извинения.

Он сказал: «Telegram в течение примерно часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования. Мы уже исправили приложение для iOS, а обновление на пути в App Store. Мы также исправляем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем».

Также он принес извинения за сбой, указав на важность для пользователей доступа к сообщениям 24 часа в сутки, чего, по его словам, добиваются разработчики.

В тему: 11 сентября 2020 года мы писали, что составлен рейтинг самых популярных интернет-сервисов в мире.

Тэги: мир, Интернет, Павел Дуров, Telegram

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