У Telegram случился глобальный сбой. Павел Дуров попытался его объяснить

Главное: В Telegram произошел большой сбой. Павел Дуров пообещал принять меры.

Детали: В мессенджере Telegram случился глобальный сбой. Основатель сервиса Павел Дуров сделал заявление.

Около полуночи в Telegram у его пользователей начались проблемы.

Отмечается, что больше всего жалоб от людей (91%) поступало на невозможность подключения и проблемы с отправкой сообщений (8%).

Павел Дуров уже заявил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес всем извинения.

Он сказал: «Telegram в течение примерно часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования. Мы уже исправили приложение для iOS, а обновление на пути в App Store. Мы также исправляем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем».

Также он принес извинения за сбой, указав на важность для пользователей доступа к сообщениям 24 часа в сутки, чего, по его словам, добиваются разработчики.

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