Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Стало известно, сколько времени больной коронавирусом опасен для окружающих

Стало известно, сколько времени больной коронавирусом опасен для окружающих

Автор: «Фраза»
03.10.20 14:01
1371
Стало известно, сколько времени больной коронавирусом опасен для окружающих

Главное: Врач Евгений Комаровский развеял миф о том, что больной коронавирусом опасен для окружающих 90 дней.

Детали: Доктор Комаровский развенчал популярный миф о том, что коронавирусный больной еще опасен для окружающих в течение 90 дней. Об этом сообщает «Голос».

Такая информация недавно появилась в СМИ, ссылаясь на исследования некого ученого. Заслуженный украинский врач сообщил, что человек с COVID-19 заразен для остальных не более трех недель после начала болезни.

«По последним данным ВОЗ и основных эпидемиологических организаций, инкубационный период COVID19 составляет максимум две недели, еще неделю после нормализации температуры и самочувствия человек может быть заразен коронавирусом. То есть максимум еще 2–3 недели, не более. Всего 4–5 недель, но никак не 90 дней», — написал Комаровский.

Также Комаровский отметил, что положительный ПЦР-тест не имеет никакого значения к заразности. По его словам, тест выявляет фрагменты вируса.

«Положительный тест ПЦР не имеет никакого отношения к заразности пациента. Он не обязательно выявляет вирус — он может выявлять фрагменты вируса. Понятно, что если у человека в начале заболевания — он вчера себя плохо почувствовал или три дня назад у него был контакт с больным — взяли тест ПЦР, и он положительный, то, скорее всего, вирус в организме есть и он заразен. Но проходит 4 недели, 6 недель, да даже 90 дней, а тест все еще положительный, то это однозначно выявляются фрагменты вируса», — написал врач.

По словам медика, у него возникают чудовищные сомнения, когда ПЦР-тест требуют перед вылетом человека в какую-либо страну.

«Вот именно поэтому возникают такие чудовищные сомнения и возмущение, когда тесты ПЦР начинают требовать, например, перед полетом куда-то. Вот у вас сейчас взяли тест — вы сейчас здоровы, а тест положительный потому, что инфекция была 3 месяца назад», — сообщил врач.

В тему: Доктор Комаровский показал, как правильно мыть и дезинфицировать руки.

Тэги: общество, здоровье, Евгений Комаровский, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

03.10.20 10:36

Сериал «Воспитанные волками»: между львом и крокодилом

Автор: Анастасия Лях

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
02.10.20 14:47

Горячая европейская осень для украинских команд

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Вся правда о коронавирусе Порошенко
03.10.20 14:49

Вся правда о коронавирусе Порошенко

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом
03.10.20 09:58
1824
Последние новости
03.10.20 15:52

Названо самое полезное масло
03.10.20 15:24

Пожар в аннексированном Крыму: погибли дедушка и его внуки
03.10.20 14:01

Стало известно, сколько времени больной коронавирусом опасен для окружающих
03.10.20 12:35

Ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов и три небольших пруда
03.10.20 11:32

Рыбак нашел на берегу штата Вашингтон очень странное существо
03.10.20 09:58

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом
02.10.20 20:05

Ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру
Фото и Видео
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
В Лондоне появился необычный памятник
В Лондоне появился необычный памятник
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.