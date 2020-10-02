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Новости > Сотни домов сгорели в пожарах на Луганщине

Сотни домов сгорели в пожарах на Луганщине

Александр Панько
02.10.20 16:06
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Сотни домов сгорели в пожарах на Луганщине

Главное: От 250 до 400 домов пострадали в результате пожаров в Луганской области. Их восстановление обойдется государству от 12,5 до 120 млн грн.

Детали: В результате масштабных пожаров в Луганской области пострадали до 400 домов и 19 тыс. гектаров лесных насаждений. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на данный момент все возгорания локализованы и населенным пунктам больше ничего не угрожает.

«От пожаров на Луганщине пострадали около 19 тыс. гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены», — заявил глава правительства в ходе визита на место стихии.

На данный момент на месте пожаров продолжают работать более 2500 человек и авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 3 самолета АН-32 П и 2 вертолета. С начала тушения пожаров было осуществлено 113 сбросов (382 тонн воды).

В то же время, как сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, официально погибшими на сегодняшний день считаются 7 человек. Еще четверо пропали без вести. В течение 1 октября было допрошено и признано потерпевшими 50 человек, обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных сооружений, 12 транспортных средств, гибель 3 голов скота.

В тему: Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все пострадавшие получат компенсации от государства: «300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн — выплата семьям погибших людей, 50 тыс. грн — если дом частично разрушен, 20 тыс. грн — если пострадало хозяйство, есть потери». Таким образом, по самым скромным подсчетам, за сгоревшие дома государству придется выплатить более 12 млн грн. В худшем случае эта цифра может вырасти вдесятеро.

Тэги: происшествие, Луганская область, криминал, компенсация, стихия, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины, Денис Шмыгаль

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