Ученые обнаружили на Земле следы звезды, взорвавшейся неподалеку миллионы лет назад

Главное: Немецкие ученые обнаружили на Земле следы взрыва звезды, который произошел около 2,5 млн лет назад в относительной близости от нашей Солнечной системы.

Детали: Физики из Мюнхенского технического университета обнаружили на Земле следы вспышки сверхновой, которая произошла более 2 млн лет назад. Как сообщает Lenta.ru, проанализировав изотопный состав марганцевых корок с морского дна методом ускорительной масс-спектрометрии, ученые обнаружили повышенное содержание изотопов марганца-53 и железа-60 в слоях отложений возрастом около 2,5 млн лет.

При этом для земных пород характерно обилие изотопов марганца-55. Марганец-53 же обычно образуется в космосе в том числе при взрыве звезд и попадает на Землю с частичками пыли.

Таким образом, по мнению исследователей, повышенная концентрация изотопа марганца-53 в земных породах может рассматриваться как признак того, что когда-то в относительной близости от нашей Солнечной системы произошел взрыв сверхновой. При этом она находилась достаточно далеко, чтобы нанести серьезный вред для жизни на Земле, но все же могла спровоцировать всплеск космических лучей, бомбардирующих атмосферу, и привести к усиленному образованию облаков.

При этом, по оценкам немецких ученых, размеры погибшей звезды в 11-25 раз превышали Солнце.

Справка: Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость на 4–8 порядков (на 10-20 звездных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки. Является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звёзд и сопровождающегося выделением огромного количества энергии.

Как правило, сверхновые звезды наблюдаются постфактум, то есть после того, как событие уже произошло, и его излучение достигло Земли. Поэтому природа сверхновых долго была неясна. Но сейчас предлагается довольно много сценариев, приводящих к подобного рода вспышкам. Комплексное изучение ранее полученных спектров и кривых блеска в сочетании с исследованием остатков и возможных звёзд-предшественников позволяет строить более подробные модели и изучать уже условия, сложившиеся к моменту вспышки.

В тему: В конце 2016 года ученые выяснили, что ярчайшая из известных сверхновых звезд на самом деле является черной дырой, поглотившей звезду.

В сентябре 2020 года американские ученые зафиксировали вспышку необычно яркой сверхновой звезды.