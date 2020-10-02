Курс гривны упал еще больше

Главное: Гривна продолжает дешеветь. Доллар и евро дорожают.

Детали: В пятницу, 2 октября, курс украинской гривны снова снизился. Котировки валют приводит Национальный банк.

Так, сегодня финансовый регулятор еще на две копейки поднял цену американского доллара – до 28,33 гривен.

Кроме этого на семнадцать копеек подорожал евро – до 33,33 гривен.

Курс валют на 2.10.2020:

Ранее стало известно, почему курс гривны лихорадит целый месяц.

Также сообщалось, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году.

В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что в Украине из оборота выводят старые гривны и одну монету.