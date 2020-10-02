Американские СМИ узнали, сколько платят сирийским наемникам в карабахском конфликте

Главное: Министерство обороны США и президент Франции подтвердили информацию о том, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии. Они отправляются туда на самолетах из Турции, которая все отрицает.

Детали: Министерство обороны США подтвердило факт переброски сирийских наемников из Турции в Азербайджан на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщает телеканал Sky News Arabia на своей странице в Twitter, по словам официального представителя Пентагона, речь идет о сотнях боевиков, которые прибывают на Кавказ десятками авиарейсов.

Как сообщает Lenta.ru, информацию о сирийских наемниках в Баку подтвердил также президент Франции Эммануэль Макрон. «Я могу подтвердить, что, по нашим данным, 300 боевиков покинули Сирию, чтобы прибыть в Баку проездом через Газиантеп», — заявил он, добавив, что они были идентифицированы как участники террористической группировки в районе Алеппо.

При этом французский лидер подчеркнул, что в будущем готовится еще одна такая переброска.

По данным CNN, речь идет о добровольцах из протурецкой «Сирийской национальной армии». В разговоре с журналистами один из боевиков заявил, что за участие в конфликте им пообещали выплачивать по $1,5 тыс. ежемесячно.

Отметим, что руководство Турции и Азербайджана официально опровергает информацию о переброске сирийцев в Нагорный Карабах.

В тему: 27 сентября 2020 года Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В ответ армянская сторона подбила несколько единиц техники противника.

На следующий день столкновения продолжились. При этом в поддержку Азербайджана активно выступил президент Турции Реджем Эрдоган.

Напомним: 30 сентября 2020 года Министерство иностранных дел Украины выступило в поддержку территориальной целостности Азербайджана.