Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Испанские археологи нашли следы страшного катаклизма, потрясшего цивилизацию майя

Испанские археологи нашли следы страшного катаклизма, потрясшего цивилизацию майя

Агата Кловская
04.10.20 11:41
113
Испанские археологи нашли следы страшного катаклизма, потрясшего цивилизацию майя

Главное: Более полутора тысяч лет назад цивилизация майя могла пострадать от катастрофического извержения вулкана. По данным ученых, его сила была настолько велика, что все живое в радиусе 40 км вымерло на долгие годы.

Детали: Ученые Испанского национального исследовательского совета пришли к выводу, что 1590 лет назад древняя цивилизация майя частично пострадала из-за катастрофического извержения вулкана Илопанго, убившего все живое в радиусе 40 километров. Как сообщает Lenta.ru, проанализировав ледяной керн, извлеченный из ледника в Гренландии, а также проведя радиоуглеродное датирование обугленных остатков дерева, найденных в отложениях пепла Илопанго, исследователи пришли к выводу, что страшное извержение произошло в 431 г н. э.

В его результате шлейф от вулкана поднялся на высоту до 45 километров, а пепел выпал на территории протяженностью более 7 тыс. километров и достиг Гренландии. Кроме того, территорию более 2 млн кв км покрыл слой пепла в 0,5 см.

По данным ученых, извержение Илопанго было в 50 раз сильнее, чем вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, когда погибли 57 человек.

Хотя взрыв не сказался на развитии большей части цивилизации майя раннего классического периода (300-600 гг н. э.), в окрестностях горы еще долгие десятилетия никто не жил.

Справка: Майя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. В частности, календарь, разработанный майя, использовали многие народы Центральной Америки. Он удивляет специалистов своей точностью по сей день.

Начало формирования цивилизации майя относят к предклассической эре (2000 год до н. э. — 250 год н. э.). Большинство их городов достигли пика своего развития в классический период (250–900 годы н. э.), однако оказались покинуты задолго до прихода конкистадоров. Ученые до сих пор спорят о том, что послужило причиной такого упадка.

Илопанго — вулкан, расположенный на территории современного Сальвадора. В настоящее время представляет собой кальдеру, которая примыкает к столице с востока и содержит второе по величине в стране озеро Илопанго со скалистыми берегами высотой 100–500 м. Взрывное извержение Илопанго в VI веке н. э. могло быть одной из причин похолодания 535–536 годов.

В тему: В декабре 2008 года археологи нашли вход в загробный мир майя — систему из 14 пещер и бетонную дорогу, заканчивающуюся огромной колонной на берегу подземного озера.

В сентябре 2010 года, археологи, занимающиеся раскопками древнего города майя Уксул в Мексике, обнаружили два искусственных водоема размером с футбольное поле.

В январе 2017 года археологи установили, что древняя цивилизация майя два раза находилась на грани исчезновения, кризис наступал во II и IХ веках нашей эры. Специалисты получили новые данные о возможных причинах гибели цивилизации во время раскопок в древнем городе Сейбаль на территории Гватемалы.

Тогда же на дне подводной пещеры в районе острова Юкатан дайверы наткнулись на, возможно, самую большую в мире подводную пещеру длиной 347 км. На ее дне были найдены реликвии майя.

Летом 2018 года группа археологов обнаружила целую коллекцию пещерных картин майя на полуострове Юкатан. На каменной стене, длиной 15 метров и высотой 5 метров исследователи нашли множество изображений птиц, млекопитающих, креста, геометрических фигур, человеческих силуэтов, в частности воинов, а также отпечатков ладоней, сделанных спереди и сзади, что сделало находку наиболее значимой в своем роде.

Тэги: майя, археология, цивилизация, наука, вулкан, Испания, Гренландия, извержение, Илопанго

Комментарии

Статьи

03.10.20 10:36

Сериал «Воспитанные волками»: между львом и крокодилом

Автор: Анастасия Лях

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
02.10.20 14:47

Горячая европейская осень для украинских команд

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Вся правда о коронавирусе Порошенко
03.10.20 14:49

Вся правда о коронавирусе Порошенко

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом
03.10.20 09:58
4386
Последние новости
04.10.20 11:41

Испанские археологи нашли следы страшного катаклизма, потрясшего цивилизацию майя
03.10.20 20:02

"Соседство с Шевченко" в школьной тетради: Надя Дорофеева не давала согласие на использование ее фото
03.10.20 15:52

Названо самое полезное масло
03.10.20 15:24

Пожар в аннексированном Крыму: погибли дедушка и его внуки
03.10.20 14:01

Стало известно, сколько времени больной коронавирусом опасен для окружающих
03.10.20 12:35

Ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов и три небольших пруда
03.10.20 11:32

Рыбак нашел на берегу штата Вашингтон очень странное существо
Фото и Видео
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
В Лондоне появился необычный памятник
В Лондоне появился необычный памятник
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.