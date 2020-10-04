Испанские археологи нашли следы страшного катаклизма, потрясшего цивилизацию майя

Главное: Более полутора тысяч лет назад цивилизация майя могла пострадать от катастрофического извержения вулкана. По данным ученых, его сила была настолько велика, что все живое в радиусе 40 км вымерло на долгие годы.

Детали: Ученые Испанского национального исследовательского совета пришли к выводу, что 1590 лет назад древняя цивилизация майя частично пострадала из-за катастрофического извержения вулкана Илопанго, убившего все живое в радиусе 40 километров. Как сообщает Lenta.ru, проанализировав ледяной керн, извлеченный из ледника в Гренландии, а также проведя радиоуглеродное датирование обугленных остатков дерева, найденных в отложениях пепла Илопанго, исследователи пришли к выводу, что страшное извержение произошло в 431 г н. э.

В его результате шлейф от вулкана поднялся на высоту до 45 километров, а пепел выпал на территории протяженностью более 7 тыс. километров и достиг Гренландии. Кроме того, территорию более 2 млн кв км покрыл слой пепла в 0,5 см.

По данным ученых, извержение Илопанго было в 50 раз сильнее, чем вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, когда погибли 57 человек.

Хотя взрыв не сказался на развитии большей части цивилизации майя раннего классического периода (300-600 гг н. э.), в окрестностях горы еще долгие десятилетия никто не жил.

Справка: Майя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. В частности, календарь, разработанный майя, использовали многие народы Центральной Америки. Он удивляет специалистов своей точностью по сей день.

Начало формирования цивилизации майя относят к предклассической эре (2000 год до н. э. — 250 год н. э.). Большинство их городов достигли пика своего развития в классический период (250–900 годы н. э.), однако оказались покинуты задолго до прихода конкистадоров. Ученые до сих пор спорят о том, что послужило причиной такого упадка.

Илопанго — вулкан, расположенный на территории современного Сальвадора. В настоящее время представляет собой кальдеру, которая примыкает к столице с востока и содержит второе по величине в стране озеро Илопанго со скалистыми берегами высотой 100–500 м. Взрывное извержение Илопанго в VI веке н. э. могло быть одной из причин похолодания 535–536 годов.

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