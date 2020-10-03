Ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов и три небольших пруда

Главное: Итальянские ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов. Они находятся на глубине около 1,5 километров под поверхностью планеты и повышают вероятность существования жизни на ней.

Детали: Группа итальянских ученых объявила об обнаружении на Марсе сети соленых водоемов неподалеку от большого подземного озера. Как сообщает Lenta.ru, исследователи проанализировали данные радарного зонда на орбитальном аппарате Mars Express Европейского космического агентства и пришли к выводу, что оно составляет от 20 до 30 километров в поперечнике и находится на глубине 1,5 километра под ледяной поверхностью марсианского Южного полюса.

Как утверждается, вокруг озера также были выявлены три небольших пруда разных размеров, которые не соединены с главным водоемом.

Считается, что четыре миллиарда лет назад Марс был теплым и влажным, но в конечном итоге превратился в пустынный мир из-за исчезновения магнитного поля. Сейчас же температура поверхности на Южном полюсе составляет, по оценкам, минус 113 градусов Цельсия, но с глубиной становится теплее. Замерзнуть же водоемам не дает, вероятно, не только это, но и высокая концентрация соли.

Отметим, что наличие воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе или под его поверхностью.

В тему: Летом 2017 года группа ученых из Университета Джона Хопкинса, повторно проанализировав данные орбитального аппарата Mars Odyssey, обнаружила, что под поверхностью Марса около экватора находится большое количество воды в виде льда.

Напомним: В июне 2010 года геофизики из Колорадского университета в Боулдере (США) с помощью самого масштабного анализа марсианского ландшафта и грунта в истории доказали, что примерно 3 миллиарда лет назад треть поверхности красной планеты покрывал океан жидкой воды, в который впадали реки, а в атмосфере формировались облака и шли дожди.

Осенью того же года исследователи установили, что вода, которая заполняла существовавшие на Марсе океаны, проникла на поверхность планеты сквозь многочисленные трещины.

В 2015 году данные с марсохода Curiosity указали на то, что вода присутствует на Красной планете не только в ледниках. Близко к поверхности Марса, скорее всего, присутствует слой жидкости.

Согласно исследованию физиков из Нантского университета, ранее замеченные изменения в рельефе поверхности Марса могут происходить из-за потоков жидкой воды, вскипающей при низком давлении атмосферы. Такие потоки возникают весной во время таяния водных льдов.

Осенью 2016 года международная группа ученых под руководством Кристиана Шредера из Стерлингского университета пришла к выводу, что Марс лишился жидкой воды несколько десятков миллионов лет назад.

В декабре того же года марсоход «Кьюриосити» впервые обнаружил на поверхности Марса бор, наличие которого может указывать на то, что когда-то вода на Красной планете была пригодна для существования жизни.

Летом 2017 года ровер Opportunity обнаружил на краю марсианского кратера Эндевор камни, которые, вероятно, в древности переносились сильным речным течением.