Рыбак нашел на берегу штата Вашингтон очень странное существо

Главное: На берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Детали: На берег острова Уидби в американском штате Вашингтон выбросило останки существа, которые не на шутку озадачили специалистов. Как сообщает Lenta.ru, странную красную глыбу размером около метра с многочисленными щупальцами обнаружил местный житель Рон Ньюберри, когда рыбачил на берегу залива Пьюджет. Он сфотографировал увиденное и выложил снимки в Facebook и Instagram.

Впоследствии отлив унес остатки загадочного существа назад в море. Однако фотографии заинтересовали экспертов из океанариума в Сиэтле, Вашингтонского университета, Национального управления океанических и атмосферных исследований и Смитсоновского института. Они сошлись во мнении, что на них изображен головоногий моллюск, однако отвергли предположения, что это распространенный на тихоокеанском побережье США Octopus rubescens или глубоководный адский вампир.

Больше всего существо напомнило специалистам малоизученного семирукого осьминога. Но прежде их в заливе Пьюджет или у берегов штата Вашингтон не встречали, так как обычно он обитает в глубинах Атлантического океана.

Семирукие осьминоги считаются одним из крупнейших видов осьминогов. Их длина составляет до 3,5 метров. Вопреки названию, имеют восемь щупалец, однако одно из них используется для размножения.

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