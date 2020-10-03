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Новости > Рыбак нашел на берегу штата Вашингтон очень странное существо

Рыбак нашел на берегу штата Вашингтон очень странное существо

Александр Панько
03.10.20 11:32
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Рыбак нашел на берегу штата Вашингтон очень странное существо

Главное: На берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Детали: На берег острова Уидби в американском штате Вашингтон выбросило останки существа, которые не на шутку озадачили специалистов. Как сообщает Lenta.ru, странную красную глыбу размером около метра с многочисленными щупальцами обнаружил местный житель Рон Ньюберри, когда рыбачил на берегу залива Пьюджет. Он сфотографировал увиденное и выложил снимки в Facebook и Instagram.

Впоследствии отлив унес остатки загадочного существа назад в море. Однако фотографии заинтересовали экспертов из океанариума в Сиэтле, Вашингтонского университета, Национального управления океанических и атмосферных исследований и Смитсоновского института. Они сошлись во мнении, что на них изображен головоногий моллюск, однако отвергли предположения, что это распространенный на тихоокеанском побережье США Octopus rubescens или глубоководный адский вампир.

Больше всего существо напомнило специалистам малоизученного семирукого осьминога. Но прежде их в заливе Пьюджет или у берегов штата Вашингтон не встречали, так как обычно он обитает в глубинах Атлантического океана.

Семирукие осьминоги считаются одним из крупнейших видов осьминогов. Их длина составляет до 3,5 метров. Вопреки названию, имеют восемь щупалец, однако одно из них используется для размножения.

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

Тэги: США, ученые, мир, море, наука, существо, осьминог, Вашингтон, монстр, берег

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