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Новости > С сегодняшнего дня в Украине больше нельзя расплатиться самыми первыми гривнами

С сегодняшнего дня в Украине больше нельзя расплатиться самыми первыми гривнами

Александр Панько
01.10.20 16:30
149
С сегодняшнего дня в Украине больше нельзя расплатиться самыми первыми гривнами

Главное: С 1 октября в Украине больше нельзя расплатиться за товары и услуги банкнотами 1992 года выпуска и монетами номиналом 25 копеек. Однако их еще долго время можно будет обменять в банках.

Детали: С сегодняшнего дня в розничной торговле Украины больше не принимаются монеты номиналом 25 копеек и банкноты 1992 года выпуска. Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, до 30 сентября 2021 году их можно будет обменять в любом отделении банка. После этого нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Кроме того, с 1 октября НБУ начинает активнее менять действующие банкноты номиналом 1 и 2 грн и монеты номиналом в 1 грн старого образца (золотистого цвета) на новые «серебристые» монеты. Менять их не надо. Банки просто не будут возвращать их в оборот после того, как они туда попали после инкассации.

В тему: В марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Ожидается, что к концу 2020 г эти монеты заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

С 1 октября 2019 года в Украине перестали хождение монеты номиналом монеты 1, 2 и 5 копеек.

Тэги: Национальный банк Украины, гривна, экономика, монеты, банкнота, новости Украины

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