Новая операционная система Apple появилась в свободном доступе

Главное: iOS 14.2 для iPhone уже появилась в свободном доступе. Сейчас это бета-версия.

Детали: Бета-версия iOS 14.2 для iPhone уже появилась в свободном доступе. Об этом сообщает компания Apple.

Отмечается, что новая iOS получила несколько новых функций.

Разработчики говорят: «Сервис для поиска музыки Shazam интегрирован на уровне системы».

Также сообщается: «Части интерфейса ОС претерпели редизайн: изменились виджет управления воспроизведением и иконка «часов». Приложение «лупа» сможет распознавать людей, а набор эмодзи пополнился новыми смайликами, в их числе так называемые инклюзивные».

Для того, чтобы установить новую ОС, требуется зарегистрировать свой iPhone или iPad в программе тестирования и скачать на устройство бета-профиль.

В тему: 1 октября 2020 года мы писали, что Apple очень неприятно удивила своих фанатов.