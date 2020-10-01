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Новости > Кабмин принял документ, позволяющий внедрить связь, против которой протестуют во всем мире

Кабмин принял документ, позволяющий внедрить связь, против которой протестуют во всем мире

Агата Кловская
01.10.20 11:53
139
Кабмин принял документ, позволяющий внедрить связь, против которой протестуют во всем мире

Главное: Правительство принял план мероприятий, которые позволят внедрить в Украине связь стандарта 5G уже к 2022 году.

Детали: Кабинет Министров Украины одобрил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, если план будет реализован, пользователи получат доступ к актуальной информации о покрытии и качестве связи, а операторы решат существующие проблемы пользования радиочастотным ресурсом.

Кроме того, план предусматривает утверждение обновленных показателей качества услуг голосовой телефонии, текстовых сообщений (SMS) и доступа в интернет в сетях мобильной связи.

Также в соответствии с документом должен быть имплементирован ряд актов законодательства ЕС, касающихся вопросов качества, доступности и стандартов предоставления телекоммуникационных услуг.

«Частью этого плана станет положение, которое позволит в дальнейшем внедрить в Украине 5G», — заявил Шмыгаль.

В тему: 1 ноября 2019 года коммуникационные компании Ericsson и Lifecell объявили о начале тестирования оборудования мобильной связи пятого поколения в Украине.

Напомним: 22 сентября 2019 года В Швейцарском Берне состоялась многочисленная акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G). Люди всерьез опасаются, что новые технологии негативным образом повлияют на их здоровье.

Весной 2020 года в Нидерландах и Великобритании распространилось движение за уничтожение якобы вредных для здоровья вышек сотовой связи нового поколения 5G. Подожженные и поврежденные вышки исчисляются десятками.

В мае того же года ряд спортсменов выступил против вакцинации, чипизации и в том числе связи пятого поколения.

Летом Биологи из США выяснили, что радиоволны частотой 3.5 ГГц, используемые в связи 4G и 5G подавляют сенсомоторные функции эмбрионов рыб данио-рерио.

Тэги: Кабинет Министров Украины, мобильная связь, технологии, новости Украины, 5G, Денис Шмыгаль

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