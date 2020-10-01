Крушение курса гривны продолжается: в НБУ попытались объяснить, что происходит

Главное: Курс гривны снова снижается. Причины назвали в НБУ.

Детали: В четверг, 1 октября, курс гривны снова снизился. Котировки валют публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор еще на копейку укрепил американский доллар – до 28,31 гривны.

Также на три копейки подорожал евро – до 33,16 гривен.

Курс валют на 1.10.2020:

В то же время, в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за минувший месяц сказано, что увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту.

Банкиры также уверяют, что еще одним фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран.

Финансисты резюмируют: «Это повлекло незначительное ослабление курса гривны к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составило 200 миллионов долларов».

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